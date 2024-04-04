Siirt Pervari\'de silahlı kavgada ölü sayısı 1\'e yükseldi, gözaltı sayısı 10\'a çıktı

Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında 2 Nisan'da çıkan, Abdurrahman Bilen'in (41) hayatını kaybettiği, Rıdvan Narinç ile Lokman, Mustafa ve Muhammet Surur Özcan'ın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Siirt'in Pervari ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında ilçe merkezinde 2 Nisan'da çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, Abdurrahman Bilen hayatını kaybetmiş, Rıdvan Narinç ile Lokman, Mustafa ve Muhammet Surur Özcan yaralanmıştı. Kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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