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Siirt'te bir oto tamir atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Siirt'te bir oto tamir atölyesinde yangın çıktı

Siirt'te bulunan küçük sanayi sitesindeki bir oto tamir atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Siirt\'te bir oto tamir atölyesinde yangın çıktı
26.01.2024 - 23:27,
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SİİRT'te küçük sanayi sitesinde bulunan bir oto tamir atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesindeki İlhan Oktay'a ait oto tamir atölyesinde çıktı. İş yerinin atık yağ ve parçaların bulunduğu bölümde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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