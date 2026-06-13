Siirt'te Boğulma Olayı - Son Dakika
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Siirt'te Boğulma Olayı

Siirt\'te Boğulma Olayı
13.06.2026 21:33
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17 yaşındaki Hüseyin O, Ilısu Baraj Gölü'nde serinlerken boğuldu, cesedine ulaşıldı.

Siirt'te serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu.

Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Hüseyin O, bir süre sonra gözden kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Batman Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yürütülen çalışma sonucu Hüseyin O'nun cansız bedenine ulaştı.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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