Siirt'te Botan Çayı'na düşen çocuk boğuldu

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Siirt'in Pervari ilçesinde Botan Çayı'na düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

Piknik yapmak için ailesiyle Van'ın Çatak ilçesinden Pervari ilçesinin Belenoluk köyü yakınlarındaki Botan Çayı'na giden Celil E, suya düştü.

Çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ile Siirt ve Van'dan AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan ceset, ???????otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.