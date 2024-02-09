Siirt'te depremde hayatını kaybedenler anıldı
SİİRT - Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Asrın Felaketi Anma Programı"nda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Siirt Valiliği riyasetinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü de depremin ilk saatlerinden itibaren 155 personelle deprem sahasında arama kurtarma, insani yardım, eğitim destek ekipleri ile birlikte aktif olarak yer aldığını ifade eden Vali Kızılkaya, kentte toplam 592 öğrenci ile 1009 aile misafir edildiğini kaydetti.
750 aileye psikososyal destek verildiğini, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından döşenen 13 ev depremzede ailelere teslim edildiğini belirten Vali Kızılkaya, şöyle konuştu:
"İlimizde 592 depremzede öğrenci misafir edilmiş, tüm misafir öğrencilerimize rehberlik edilmiştir. 586 öğrencimize de her türlü ders araç gereç kaynağı teslim edilmiştir. İlimiz eğitim kurumlarında deprem çalışmaları çerçevesinde deprem öncesinde başlayan ve halihazırda devam etmekte olan yık yap güçlendirme çalışmalarında 20 okul binamız yıkılmış ve yenileri yapılmıştır. 3 pansiyon binamız boşaltılmıştır. Yıkılıp inşaat devam eden 6 okul, yıkım işleri devam eden 6 okul güçlendirme yapılan 2 okul ve yatırım programına alınan 1 okulumuz bulunmaktadır."
Program, Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından yapılan dualar ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depremine özel hazırlanan resim sergisinin gezilmesi ile son buldu.
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