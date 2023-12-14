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Siirt'te doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktora fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Siirt\'te doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandı
14.12.2023 - 16:03,
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Siirt'te görev başındaki doktora fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan'a görev başındayken fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta H.P. (26), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

H.P, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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