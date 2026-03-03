Siirt'te Ebeveyn Kaybı Yaşayan Ailelere İftar Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Ebeveyn Kaybı Yaşayan Ailelere İftar Ziyareti

Siirt\'te Ebeveyn Kaybı Yaşayan Ailelere İftar Ziyareti
03.03.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ebeveyn kaybı olan ailelere iftar ziyaretleri yapıyor.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ebeveyn kaybı yaşamış ailelere iftar ziyaretleri gerçekleştiriyor.

İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Aile Sofrasında Ramazan Bereketi Projesi" kapsamında il müdürü Sabri Sidar ve beraberindeki ekip iftar vakitlerinde aileleri evlerinde ziyaret ediyor.

Her akşam farklı bir aileyi ziyaret eden ekip, kurumun sosyal hizmetleri hakkında bilgi verip yalnız olmadıklarını hissettiriyor, müdürlük tarafından temin edilen iftarlıkları ulaştırıyor.

Ailelerin taleplerinin de alındığı ziyarette, çocuklarının sosyal ve psikolojik gelişim süreçlerine yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Ebeveyn Kaybı Yaşayan Ailelere İftar Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:38
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
10:03
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:28:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Siirt'te Ebeveyn Kaybı Yaşayan Ailelere İftar Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.