Siirt\'te Endemik Çiçekler Açtı

16.05.2026 10:39
Siirt'te, koruma altında olan Şirvan ve Dicle Kır Sümbülü çiçek açarak kaydedildi.

SİİRT'te Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'hassas düzey' kategorisinde yer alan ve koparmanın cezası 699 bin 245 TL olan Şirvan Sümbülü ile Dicle Kır Sümbülü çiçek açtı. Endemik bitkiler, Botan Vadisi Milli Parklar Bölgesi'nde görüntülendi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'hassas düzey' kategorisinde yer alan ve koparmanın 699 bin 245 TL cezasının olduğu Şirvan Sümbülü (Bellevalia koyuncui) ile Dicle Kır Sümbülü (Bellevalia vuralii), nisan yağmurlarının ardından doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 1200-1500 metre rakımlı bölgelerde yetişen endemik bitkileri yerinde inceleyerek kayıt altına aldı.

'SİİRT'İN KENDİNE HAS BİTKİ FLORASI VAR'

Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Sırrı, bölgede endemik bitki türleri üzerine araştırmalar yürüttüklerini belirterek, "Siirt Florası ve Siirt'in merkezi olmak üzere, çevre illerinde bitki florası üzerinde çalışmalar, projeler yürütüyoruz. Bu projeler kapsamında burada özellikle endemik türler olmak üzere dağılım gösteren bitkileri toplayıp, Siirt Üniversitesi'nin bünyesinde bunların teşhislerini ve diğer araştırma, geliştirme çalışmalarını yürütüyoruz. Siirt'in de kendine has bir bitki florası bulunuyor ve bu bitki floraların içerisinde bölgeye has olan, endemik olan türler de yer alıyor. Bu türlerden birisi de son günlerde özellikle nisan-mayıs aylarında görülmeye başlayan Şirvan Sümbülü ile Dicle Kır Sümbülü olan iki türümüz oluşturuyor. Özellikle Botan Vadisi'nin Milli Parklar Bölgesi'nde özellikle yamaç kesimlerinde, 1200-1500 metre rakımına sahip bölgelerde görülmeye başladı" dedi.

'BOTAN HERBARYUMU'NDA MUHAFAZA EDİLİYOR'

Kente özgü endemik türlerin Siirt Üniversitesi bünyesinde kurulan Botan Herbaryumu'nda muhafaza altına alındığını ifade eden Sırrı, "Burada ziyarete gelen özellikle turistlerin ve yerel halkın, bu bitkileri koparmamaları gerekmektedir. Çünkü endemik türler olduğu için bunların belli bir cezai durumu da var. Bunu da göz önüne alarak hem bitkilerin korunması hem de zarar görmemesi adına, bunların tanıtılması önem arz etmektedir. Biz de burada bu bitkileri, okul bünyesindeki Botan Herbaryumu saklıyoruz. Burada topladığımız özellikle Siirt'in endemik bitkilerini buraya getirip burada teşhislerini yaptıktan sonra bizim Botan Herbaryumu'nda bunları muhafaza ediyoruz. Aynı zamanda bunları dersler kapsamında öğrencilerimize de tanıtıyoruz. Yeri geliyor, yerel halk tarafından da bu bitkileri tanıtım ve korunması adına bilgilendirme çalışmalarını bu bitkiler, bu örnekler üzerinde yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

