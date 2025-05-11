Siirt’te Engelliler Haftası Etkinliği

Siirt'te "Engelliler Haftası" nedeniyle düzenlenen etkinlikte bedensel ve zihinsel engelli çocuk ve gençlerin hizmet aldığı rehabilitasyon merkezinin duvarları resimlerle renklendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi iş birliğiyle özel bir rehabilitasyon merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda üniversite öğrencileri tarafından merkezin duvarlarına çizgi film karakterleri ile kedi, sincap, çiçek ve ağaç figürleri çizildi.

Jandarma personeli, bedensel ve zihinsel engelli çocuk ve gençler ile üniversite öğrencileri tarafından bu çizimler renk renk boyalarla boyandı.

İl Jandarma Komutanlığınca ayrıca merkezin bahçesinde "2025 Aile Yılı" dolayısıyla "Güçlü Aile Güçlü Gelecek" yazılı pankart açıldı.

Jandarma personelinin özel çocuklara balon dağıttığı etkinlik müzik dinletisi ile sona erdi.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencilerinden İrem Köseoğlu, AA muhabirine, hem çizim yaptıklarını hem de özel bireylerin yeteneklerini gözlemleme fırsatı bulduklarını anlatarak, özel bireylerle güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sibel Gündüz de etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Çizimler yaptık, boyama yaptık. Duvara el basma etkinliğimiz oldu. Biz mutluyuz, inşallah onları da mutlu etmişizdir." dedi.

Merkezden hizmet alan bedensel engelli gençlerden Sabır Ekik ise etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ekik, herkesin birer engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirerek, "Trafikte araçların rampaların önüne park edilmemesi ve engelli bireylerin ulaşım alanlarının işgal edilmemesi gerekiyor. Bu konuda daha fazla duyarlılık gösterilmesi hepimizin faydasına olacaktır." diye konuştu.