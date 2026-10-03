Siirt'te fıstık festivalinde Vali Kızılkaya yaklaşık 32 bin ton rekolte bekliyor - Son Dakika
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Siirt'te fıstık festivalinde Vali Kızılkaya yaklaşık 32 bin ton rekolte bekliyor

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Siirt\'te fıstık festivalinde Vali Kızılkaya yaklaşık 32 bin ton rekolte bekliyor
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Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali kapsamında fıstık konulu tanıtım videosu izletildi. Vali Kemal Kızılkaya, bu yıl yaklaşık 32 bin ton rekolte beklendiğini, bunun kent ekonomisine yaklaşık 35 milyar lira katma değer sağlayacağını belirtti.

Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda festival kapsamında "fıstık" konulu bilgilendirme ve tanıtım videosu izletildi.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, şehrin en önemli ekonomik değerlerinden biri olan Siirt fıstığını tanıtmak, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla festival gerçekleştirdiklerini söyledi.

Siirt fıstığının bölgenin bereketini, emeğini ve alın terini temsil eden bir marka olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası pazarda bilinirliği artan Siirt fıstığı, üreticilerimizin gayretiyle şehrimizin ekonomisine ve ülkemizin tarım potansiyeline önemli katkılar sunmaktadır. Şehrin sembolü olan ve 'yeşil altın' olarak bilinen Siirt fıstığının tanıtımı ve bilinirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen bu anlamlı festival, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır. Tarım, hayvancılık ve turizm, ilimizin kalkınma lokomotifleri olarak festivalin temel taşlarını oluşturmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle Siirt fıstığı, Pervari balı ve Zivzik narı gibi ürünlerimizi daha da geliştirmek için çok yönlü projeler hayata geçiriyoruz."

Siirt genelinde 409 bin 352 dekar alanda 27 bin 252 ton Siirt fıstığı üretimi ile birinci, Antep fıstığı üretiminde ise dördüncü sırada yer aldıklarını bildiren Kızılkaya, önümüzdeki yıllarda sulama projeleri ve modern yetiştirme teknikleri ile Siirt fıstığı verimini 50 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kızılkaya, "Siirt fıstığı, tarımsal üretim yapan 10 binden fazla çiftçinin doğrudan ya da dolaylı geçim kaynağını oluşturuyor. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre, bu yıl yaklaşık 32 bin ton rekolte bekliyoruz. Bunun kent ekonomimize yaklaşık 35 milyar lira katma değer sağlayacağını öngörüyoruz. Sektörün diğer bileşenleriyle birlikte bu rakamın yaklaşık 50 milyar liraya ulaşacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de fıstığın üretim potansiyeline ilişkin??????? bilgi verdi.

Fıstık konulu sunumun ardından Kızılkaya, "Siirt Fıstığının Enleri Ödülü"ne layık görülen üreticilere plaket verdi.

Programda, yerel ürünlerin tanıtıldığı stantlar gezildi.

Daha sonra festivale katılanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünden Güres Caddesi'ne kadar bando eşliğinde yürüdü.

Ardından Botan Vadisi yakınlarındaki bir bahçede fıstık hasadı yapıldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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