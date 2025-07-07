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Siirt'te Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Siirt\'te Güvenlik Değerlendirme Toplantısı
07.07.2025 17:44
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Vali Kızılkaya, Siirt'te asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi, önemli rakamlar paylaştı.

Siirt'te Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, haziran ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kızılkaya, asayiş, terörle mücadele, uyuşturucu ve siber suçlarla ilgili önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Halkın huzur ve güvenliğinin temini için tüm birimlerin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kızılkaya, haziran ayında il genelinde 472 asayiş olayının meydana geldiğini, bu olaylarla ilgili 517 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

Kızılkaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde yüzde 98, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde ise yüzde 87 aydınlatma başarısı elde edildi. Özellikle jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet ve oto hırsızlığı gibi olaylar hiç yaşanmadı. Geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 17'lik azalma yaşandı." dedi.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Haklarında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 36 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 4 kişi ve ifadesine başvurulmak üzere aranan 83 kişi olmak üzere toplam 123 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Terörle mücadele kapsamında il genelinde 21 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı 26 kişi ile sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 42 hanede 103 kişiye bilgilendirme yapıldı. İl giriş ve çıkış noktalarında 9 bin 670 şahıs ile 2 bin 157 araç sorgulandı. 58 uyuşturucu operasyonunda 75 şüpheli kişi yakalandı. Operasyonlarda toplam 6 kilo 476 gram toz ve kubar esrar, 15 kilo 250 gram skunk, 4 gram eroin, 57 gram sentetik hap ve 1102 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca 124 metruk bina kontrol edildi. Vatandaşların uyuşturucuyla mücadelede daha etkin rol alabilmeleri için İçişleri Bakanlığı'nın UYUMA uygulamasını kullanmaları tavsiye edildi."

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde 15 operasyon düzenlendiğini ve 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirten Kızılkaya, çalışmalarla yaklaşık 2 milyon 114 bin lira vergi kaybının önüne geçildiğini aktardı.

Kızılkaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 108 olayın meydana geldiğini, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 58 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, 571 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitesinin erişime kapatıldığı bilgisini vererek, vatandaşların dijital dünyadaki risklere karşı farkındalığını artırmak amacıyla 708 kişiye siber güvenlik eğitimi verildiğini söyledi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde yol izin belgesi olmadan seyahat eden 3 düzensiz göçmenin yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildiğini kaydeden Kızılkaya, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde bulunan mobil göç noktasında 2 bin 158 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bu kişilerin 301'inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. İl genelinde 27 bin 917 araç denetlendi. Denetimler sonucunda 28 sürücü belgesi geri alınırken, 188 araç trafikten men edildi. 2 bin 65 araç plakasına idari para cezası uygulandı. 123 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 72'si yaralanmalı, 51'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla 3 bin 437 motosiklet sürücüsü denetlendi, 32 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 1783 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi."

Vali Kızılkaya, Siirt'in huzur ve güvenliği için büyük özveriyle çalışan güvenlik güçlerine, adli makam temsilcilerine ve kamu kurumlarına teşekkür ederek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Siirt'in güvenliği, birliği ve bütünlüğü için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ile ilgili birimler katıldı.

Kaynak: AA

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