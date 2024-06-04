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Siirt'te hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Hacı adayı Zeki Erden:

"14 yıl bekledim. 14 yıl sonra nasip oldu. Darısı tüm Müslüman kardeşlerimizin başına"

SİİRT - Siirt'te Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek hacı adayları düzenlenen programla tekbir ve salavatlar ile uğurlandı.

Müftülük önünde düzenlenen programa İl Müftüsü Şakir Pinal, hacı adayları ve yakınları katıldı. Hacı adayları ise kutsal topraklara gidecekleri için heyecanlı olduklarını belirtti.

Kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan Ayfer Kardeş, çok yoğun duygular yaşadığını belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Kutsal topraklara gideceğim için çok heyecanlı ve mutluyum. Darısı isteyen herkesin başına. Bütün arkadaşlarıma ve aileme çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hacı adayı Zeki Erden de, hac farizasını yerine getirmek üzere Medine'ye, oradan Mekke'ye geçeceklerini ifade ederek, "Bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah tüm Müslüman kardeşlerimize, ağabeylerimize tavsiye ediyorum. Bir an önce bu farizayı yerine getirmemiz gerekiyor. Allah kabul etsin. Dualarımız gerek Filistin, gerek ise bütün Müslümanların üzerinde olacak inşallah. Biz de tüm Müslüman kardeşlerimizin dualarını bekliyoruz. 14 yıl bekledim. 14 yıl sonra nasip oldu. Darısı tüm Müslüman kardeşlerimizin başına" şeklinde konuştu.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 86 hacı adayı, dualar eşliğinde uğurlandı.