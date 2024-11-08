Siirt'te 17 Şehit İçin Dualar Edildi

Güncel

Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker, dualarla anıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi Köprüçay köyü Hasan Tepe Mevkiinde, 10 Kasım 2012 tarihinde yaşanan elim helikopter kazasında şehit olan 17 asker ve tüm şehitler için dualar edildi, mevlit okutuldu.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Siirt İl Müftülüğünde görevli imam hatipler tarafından okunan mevlitlerin ardından, İl Müftüsü Şakir Pinal şehitler için dua etti. Vali Kızılkaya, terör başta olmak üzere tüm suç örgütleriyle mücadelenin azim, kararlılık ve inançla sürdüğünü belirterek, "10 Kasım 2010 tarihinde elim bir helikopter kazası sonucu şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Mevlit programına; Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Muhabere Yarbay Murat Kılınç, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Kazım Ensarioğlu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Program, Dadaşlar Anıtı'na karanfiller bırakılması ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından katılımcılara yemek ikram edilmesi ile sona erdi.