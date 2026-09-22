Siirt'te hırsızlık endişesi fıstık hasadını 10-15 gün öne çekti - Son Dakika
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Siirt'te hırsızlık endişesi fıstık hasadını 10-15 gün öne çekti

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Siirt\'te hırsızlık endişesi fıstık hasadını 10-15 gün öne çekti
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Siirt'te 45 yıldır fıstık üreten Hayrettin Dağtekin, hırsızlık endişesi nedeniyle hasadı normalden 10-15 gün erken başlattı. Bu yıl dolu nedeniyle ürünün yüzde 50-60'ının zarar gördüğünü belirten Dağtekin, hasadı gece gündüz nöbet tutarak torunlarıyla sürdürüyor.

SİİRT'te 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın üreticisi Hayrettin Dağtekin (65), hırsızlık endişesi nedeniyle normal hasat dönemine 10-15 gün kalmasına rağmen ürünlerini toplamaya başladı. Dedesinden kalan bahçede üretim yapan Dağtekin, "Fıstıklar daha olgunlaşmamış ama hırsızlardan dolayı biraz erken hasada başladık" dedi.

Kentte 'yeşil altın' olarak bilinen Siirt fıstığında üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri ürünleri toplamak için bahçelere girmeye başladı. 45 yıldır fıstık üretimi yapan Hayrettin Dağtekin, fıstıkların henüz tam olgunlaşmadığını ancak hırsızlık endişesi nedeniyle hasadı 10-15 gün öne çektiklerini söyledi. Dağtekin, "45 senedir dededen kalma bahçemizle uğraşıyoruz. Fıstık bahçesinde bu yıl hasada başladık. Biraz erken oluyor. Fıstıklar daha olgunlaşmamış ama hırsızlardan dolayı biraz erken hasada başladık. Fıstıklarımızı hem gece hem gündüz nöbet tutarak bugüne kadar getirdik. Normalde 10-15 gün daha zamanı vardır hasadın. Ama biraz hırsızlık bakımından erken hasat yaptık" diye konuştu.

'DOLU, ÜRÜNÜN YÜZDE 50-60'INA ZARAR VERDİ'

Bu yılki rekoltenin geçen yıllara göre düşük olduğunu belirten Dağtekin, bahçelerinin doludan zarar gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl hasat biraz az. Bu yıl dolu vurmuştu fıstıklara, en azından yüzde 50-60 zarar gördüler. Geri kalan fıstıklar biraz daha güzel, daha iri. Çünkü ağacın gücüne göre fıstıklar biraz daha olgun olmuşlar. Bu fıstıkları da şimdiye kadar çocuklarla beraber gelip yapıyorduk. Şimdi artık sıra torunlara kaldı. Torunlarla beraber gelip fıstıklarımızı alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
HırsızlıkEkonomiGüncelSiirtSon Dakika

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