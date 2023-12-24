Siirt\'te ihtiyaç sahibi bedensel engellilere akülü sandalye desteği

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Siirt'te ihtiyaç sahibi bedensel engellilere akülü sandalye desteğinde bulunuldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla ihtiyaç sahibi engellileri ziyaret etti.???????
Kooperatif Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Ş.K. ve A.A'yı ziyaret eden ekipler, akülü sandalye desteğinde bulundu.
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