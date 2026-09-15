Siirt\'te iki ilçede kaybolan 2 kişi ekiplerin aramasıyla bulundu

Siirt'in Pervari ve Baykan ilçelerinde farklı zamanlarda kaybolan 2 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu bulundu.

AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Pervari'nin Gökbudak köyünde zihinsel engelli M.R.B'nin (42), evinden ayrıldıktan sonra geri dönmediği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köy kırsalında yürütülen arama çalışmaları sonucunda M.R.B, evinden yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kayalıklarda bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.R.B, ailesine teslim edildi.

Baykan'ın Ardıçdalı köyünde dün sürüsünü otlatmak için kırsala giden 17 yaşındaki Hasan Alp'in akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı.

Kırsal alanda Alp'e ait cep telefonu bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik korucularının da destek verdiği aramada Alp, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Alp, ailesine teslim edildi.