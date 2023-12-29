 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı

Siirt'te bir inşaatta çalışan 2 işçi, taşıdıkları demirin elektrik teline çarpması sonucu akıma kapılarak 2. kattan düştü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt\'te İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı
29.12.2023 - 15:58,
Abone Ol

SİİRT'te, inşaatta taşıdıkları demirin elektrik teline çarpmasıyla akıma kapılıp, 2'nci kattan düşen 2 işçi, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Ahmet Y. (53) ile İdris G. (54), binanın dış sıvasını yapmak için çıktıkları iskelede taşıdıkları demirin, yandaki direkteki elektrik tellerine temas etmesi sonucu, akıma kapılıp 2'nci kattan düştü. İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan İdris G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Siirt, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:31:03. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement