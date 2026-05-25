Siirt'te Kadın Cinayeti Davasında Karar

Siirt'te geçen yıl 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin lojmanda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Şükrü K. ile beraat eden eşi hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 12 Mayıs'taki karar duruşmasında, sanık Şükrü K'ye (33) ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezası verilmesi, eşi sanık Fatma K'nin (30) ise beraat etmesine ilişkin 32 sayfalık gerekçeli karar yazıldı.

Savcının esas hakkındaki mütalaası, tanık beyanları, sanık savunmaları ve delillerin yer aldığı gerekçeli kararda, sanık Şükrü K'nin maktulü öldürmeyi kafasına koyduğunun ve eylemini yaklaşık bir ayda kurguladığının beyanlarında yer aldığı belirtildi.

Sanığın borçlarını "Çarşamba günü yani maktulü öldüreceği gün ödeyeceğine" dair eşine gönderdiği mesajların bulunduğu ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Maktulün ikamet girişinin fotoğraflarını yaklaşık bir ay önce çekmeye başladığı değerlendirilmiştir. Eylemini gerçekleştirmeyi uzun süredir planlayan sanığın mahkememizdeki 'maktulü öldürme amacıyla evine gitmediği, eylemini panik ve korkuyla gerçekleştirdiğine' dair beyanına tarafımızca itibar edilmeyerek 'kasten öldürme' suçunu tasarlayarak işlediği kabul edilmiştir. Sanığın 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan TCK'nin 82/1-a,f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık hakkında 'konutta silahla yağma' suçundan TCK'nin 149/1-a,d maddesi gereğince birden fazla nitelikli halin bir arada bulunması dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kararda, sanığın olaydan sonra davranışları itibarıyla pişmanlığını gösterir bir durumu olmadığı için TCK'nin 62/1 maddesi gereğince takdiri indirim uygulanmadığı aktarıldı.

Maktulün mutfağında bulunan su bardağında sanık Fatma ve Şükrü K. ile maktulün kan örneğinden elde edilen genotiplerin karışık halde bulunduğunun tespit edildiği kaydedilen kararda, sanık Fatma K'nin olaydan bir gün önce maktulün evinde bulunduğunu, mutfağa girip çıktığını, bir şeyler yiyip içtiğini belirterek, bardakta bulunan DNA örneğinin bu şekilde bulaşmış olabileceğine dair savunmasının hayatın olağan akışına uygun olduğu ifade edildi.

Sanıkların para meselesinden ötürü mesajlaşmada sürekli tartıştığı bilgisine yer verilen kararda, olaydan 2 gün öncesine kadar da bu durumun devam ettiğine işaret edildi.

Cep telefonundaki "sağlık" uygulaması incelendi

Fatma K'nin cep telefonunda bulunan uygulama üzerinde inceleme yapıldığı belirtilen kararda, "Sanık Fatma K'ye ait cep telefonunun 'Sağlık' uygulaması üzerinde mahkememizce ilgili kolluk personeline inceleme yaptırıldı. Uygulamada bulunan 'adımlar' bölümünde olay tarihinde saat 01.46 ile 12.34 arası adımlamanın olmadığı, çıkılan kat bilgisinde de olay saatinde bir hareketliliğin bulunmadığı tespit edilmiş ve bu durum sanığın lehine değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Maktule ulaşılamaması nedeniyle sanık Fatma K'nin direktifi ile maktulün ikametinin kapısı kırılmıştır. Sanığın, maktulün intihar etmiş olabileceğine dair, olay sonrası beyanlarda bulunduğu anlaşılmış olsa da sanığın olay yerine maktulün yanına kucağında bebeği olması nedeniyle hiç gitmemiştir. Uzaktan sadece maktulün üzerinde bulunan bıçağı görmesi ayrıca askeri lojmanda oturmaları nedeniyle dışarıdan birinin eylemi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığına, lojman sakinlerinden birinin ise böyle bir eylemde bulunacağına ihtimal vermediğine dair savunmasına mahkememizce itibar edilmiştir. Sanık Fatma K'nin, eşi Şükrü K. ile iştirak iradesi içerisinde maktulün ölümüne sebebiyet verdiğine veya sanık Şükrü'nün eylemine dahili bulunduğuna, olay sonrası suç delillerini gizlediğine veya ortadan kaldırdığına ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmamıştır. Oluşan şüphenin ceza yargılamasının 'şüpheden sanık yararlanır' şeklindeki ilkesi gereğince sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış, sanığın üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine dair karar verilmiştir."

Olay ve dava süreci

Siirt'te iki çocuk annesi Gülhan Börülce, 17 Aralık 2025'te merkez Barış Mahallesi'ndeki askeri lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi Ankara'da toprağa verilmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Börülce'nin komşusu Şükrü ve Fatma K. çifti tutuklanmıştı.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 12 Mayıs'taki karar duruşmasında sanık Şükrü K. "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "konutta silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Duruşmada, sanık Fatma K'nin "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme", "birden fazla kişi ile birlikte konutta silahla yağma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verilmişti.