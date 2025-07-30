Siirt'te Kaybolan Çocuk Bulundu

Siirt'te kaybolan 10 yaşındaki çocuk, bulundu.

Algül Mahallesi'nde dün evden çıkan Y.T'den haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan arama çalışmalarının yanı sıra Y.T. ile ilgili bilgiler, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması üzerinden kentte görev yapan özel güvenlik görevlileriyle de paylaşıldı.

Y.T, Dicle Elektrik Siirt İl Müdürlüğünde görevli özel güvenlik görevlilerince bulundu.

Polise teslim edilen çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine ulaştırıldı.