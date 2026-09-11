Siirt'te kaybolan kadının öldürüldüğü teknik takiple ortaya çıktı

Siirt'in Baykan ilçesinde 2 yıl önce kaybolan Mekiye Akyel'in, dijital ayak izleri ile HTS, PTS kayıtları ve teknik takip sonucu öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in 17 Ekim 2024'te Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Karakaya köyünde şüpheli şekilde kaybolduğu yönündeki, bir televizyon programına katılan kardeşinin iddiası üzerine Baykan Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Şubat'ta soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında temin edilen iki yıllık HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda Mekiye Akyel ile eski eşi İsa Güç'ün ayrıldıkları tarihten 18 Ekim 2024'e kadar yoğun görüştükleri belirlendi.

İsa Güç ile Mekiye Akyel'in 18 Ekim 2024'te Batman'dan Baykan'a birlikte gittikleri, Akyel ile eski eşi Güç, eski kayınbiraderi Hüseyin Güç ve eski kayınpederi İhsan Güç'ün aynı gün saat 17.20 sıralarında Karakaya mevkisindeki yol ayrımında telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal verdikleri tespit edildi.

Kadının son telefon sinyalinin Karakaya köyü ile yol ayrımı arasından alındığı, aynı bölgede İsa Güç ve Hüseyin Güç'ün de bulunduğu ve olay saatlerinde baba ve 2 oğlunun telefonlarının kapalı olduğu belirlendi.

Akyel'in dijital ayak izlerinin belirlenmesi amacıyla 36 kurumdan bilgi talep edildi.

Kaybolduğu günden sonrasına ilişkin Akyel ile ilgili telefon, banka, sosyal medya, konum ve dijital açıdan bir hareketlilik tespit edilmedi.

Soruşturmada 13 Şubat'ta 12 şüpheli hakkında 2 ay süreyle iletişimlerinin dinlenmesi kararı alındı.

25 Mayıs'ta sona eren dinleme sürecinde doğrudan suç unsuruna rastlanılmadı ancak şüphelilerin birbirlerini WhatsApp üzerinden görüşmeye çağırdıkları belirlendi.

İsa, Hüseyin ve İhsan Güç'ün ikametleri, tarım arazileri ve araçlarında 17 Şubat'ta yapılan aramada ele geçirilen 8 cep telefonu ile bıçak ve saç fırçasına el konuldu.

Biyolojik incelemelerde, Hüseyin Güç'ün kullandığı araçta bulunan saç fırçasında karışık DNA profili elde edildi; diğer materyallerde belirgin bir DNA veya biyolojik iz bulunamadı.

Soruşturmada 9 Mayıs'tan itibaren yaklaşık 190 bin metrekarelik altı ayrı bölgede, 778 personel, arama köpekleri ve teknik cihazlarla Akyel'in bulunması için arama yaptı.

Aramalarda kadın kemeri, kadın montu, kadın terliği, 8 tel kıl ve iki kemik parçası bulundu. Akyel'in arkadaşı B.Ç. kadın kemeri ve montunun Akyel'e ait olduğunu belirtti.

İsa Güç'ün 8 yaşındaki oğlu İ.G'nin Akyel'in sürekli yanında taşıdığı bıçağın M.G, İ.G. ve R.B. tarafından evden çıkarıldığını ve "bıçağın bulunması halinde babasının cezaevinden çıkamayacağı " yönündeki beyanları üzerine yapılan aramalarda bıçak bulunamadı.

Eski eşi, kayınpederi ve kayınbiraderi tutuklandı

Soruşturma kapsamında 20 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Akyel'in eski eşi İsa, eski kayınpederi İhsan ve eski kayınbiraderi Hüseyin Güç tutuklandı.

Akyel ile irtibatı bulunan 28 kişinin ifadesi alındı.

Kadının arkadaşı B.Ç. ifadesinde 18 Ekim 2024'te evinde bulunan Mekiye Akyel'i eski eşinin gelip eşylarıyla aldığını öne sürdü.

İfade veren B.O. ise Akyel'in kaybolduğu gün saat 08.31, 13.44 ve 16.52'de kendisini aradığını, son görüşmede Mekiye Akyel'in eski eşinin yanına döndüğünü söylediğini belirtti.

İsa Güç ile geçen yıl 2 ay birlikte yaşadığını belirten G.A. da Güç'ün kendisini tehdit ederek, "Mekiye Akyel'den devletin bulamayacağı şekilde intikam aldığını" söylediğini ileri sürdü.

M.A. ise Hüseyin ve İhsan Güç'ün Akyel'i buldukları yerde öldüreceklerini söylediklerini öne sürdü.

İsa Güç ise Akyel'in kaybolduğu gün yeğeni F.C. tarafından araçla alındığını ileri sürdü ancak yapılan incelemede F.C'nin aynı tarihte Bursa'da olduğu HTS kayıtlarıyla tespit edildi.

Kadının eski eşi, kayınpederi ve kayınbiraderi hakkında iddianame hazırlandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Eylül'de hazırlanan iddianamede, İsa Güç'ten boşandıktan sonra Batman'da yaşamaya başlayan Akyel'in 18 Ekim 2024'te çocuklarını göreceği düşüncesiyle eski eşi İsa Güç ile Baykan'a gittiği ve aynı gün Karakaya köyü yolu civarında telefonunun son kez sinyal verdikten sonra Akyel'den bir daha haber alınamadığı belirtildi.

Cesedi bulunamayan Akyel'in bu tarihten sonra hiçbir telefon, banka, ulaşım, sağlık veya sosyal medya kaydının bulunmaması, ona ait olduğu belirtilen mont ve kemerin şüphelilere ait fıstık bahçesi yakınında bulunması, HTS ve PTS kayıtları, tanıkların daha önce ölüm tehditlerine ilişkin anlatımları, şüphelilerin çelişkili savunmaları ve telefonlarını aynı zamanlarda kapatmaları birlikte gözetilerek kadının öldürüldüğünün değerlendirildiği bilgisine yer verilen iddianamede, İsa Güç'ün "boşandığı eşe ve kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme", "hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde boşandığı eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", Hüseyin Güç'ün "kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme", "hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", İhsan Güç'ün, İ.Ş'nin ve H.G'nin ise "kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" ve "hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.