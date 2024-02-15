Siirt\'te kerestecilik yapan İdris Can, taşınabilir ev üreticisi oldu

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Siirt'te kerestecilik yapan 41 yaşındaki İdris Can, büro olarak kullanmak için yaptığı ve sosyal medyadan görsellerini paylaştığı "taşınabilir ev" ilgi görünce üreticisi oldu.

Kentte dede ve baba mesleğini sürdürerek, Siirt-Tillo kara yolundaki üretim alanında kütük halinde aldığı keresteleri işleyip inşaatlara satan Can, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından daha güvenli olması nedeniyle büro amaçlı kullanmak için iki katlı taşınabilir ev" (tiny house) üretti.

Can'ın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması üzerine taşınabilir ev ilgi gördü.

3 aydır siparişler alan Can, kurduğu tesiste ilave istihdamla taşınabilir ev üretimine başladı.

Tamamen ahşaptan, talebe göre 1+1, 2+1, iki katlı ev üretimi yapan Can, siparişleri karşılamaya çalışıyor.

Depremden sonra talep arttı

İdris Can, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden sonra insanların daha güvenli olduğu gerekçesiyle müstakil, ahşap yapılara yöneldiğini belirterek, yoğun talep üzerine taşınabilir ev üretimine ağırlık verdiklerini söyledi.

Özellikle deprem bölgesinden yoğun talep geldiğini dile getiren Can, "Depremlerden sonra halk ahşap evlere yönelmeye başladı. 3 ay önce üretime başladık, 5 ev teslim ettik. Deprem bölgesinden hatta Irak'tan 60'a yakın ev talebi var. Evlerin içi ve dışı tamamen ahşap olup, içinde strafor ya da izocam denilen yalıtım kullanıyoruz." dedi.

3 olan istihdam sayısını bu üretimle 13'e çıkardıklarını anlatan Can, üretim arttıkça istihdamın da artacağını belirtti.

"10-15 günde teslim ediyoruz"

Can, bu üretimin çok boyutlu olduğuna işaret ederek, "Taşıyıcısı, benzin satanı, boya yapanı, kerestecisi gibi birçok sektör faydalanıyor. Bu evler insanları betondan kurtarıp, onlara doğal bir yaşam sağlıyor. 40 metrekareden, 150 metrekareye kadar talebe göre üretim yapıyoruz. 10 ila 15 günde evleri teslim ediyoruz. Ahşap dış yalıtımı için özel bir boyamız var. Bu evler ömürlük." ifadelerini kullandı.

Tillo ilçesinin yanı sıra Bitlis, Mardin ve Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller ile Irak'tan yoğun talep geldiğini dile getiren Can, metrekaresinin 12 bin liradan başladığını, fiyatın dekorasyona göre değiştiğini söyledi.

Can, 40 metrekarelik bir evi ortalama 480 bin lira maliyetle teslim ettiklerini, siparişlere yetişemediklerini kaydetti.

Birinci sınıf sarıçam kerestesinden üretiliyor

Ustabaşı Hamza Akyüzlü ise depremlerde sarsıntının hissedildiği illerden Siirt'te de insanların daha güvenilir olduğunu düşündükleri tek katlı ve ahşap köy evlerine yöneldiğini söyledi.

Akyüzlü, "Evler birinci sınıf sarıçam kerestesinden üretiliyor. Bu fırınlanmış kereste halindeki tomruklar genellikle Ukrayna'dan geliyor. Bunları işleyip en güzel parçaları bu evler için kullanıyoruz. Burada bütün bağlantıları yapılıp, tamamen bitmiş halde talepte bulunan yerlere araçla gönderiyoruz. İstenirse orada montajını da yapabiliyoruz." diye konuştu.

Montaj ustası Ali Çağlı da tesiste üretimin yoğun olduğunu anlatarak, tomruk halinde getirilen ağaçların tesiste işlendikten sonra ahşap eve dönüştürüldüğünü söyledi.