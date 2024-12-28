Siirt\'te Kuvvetli Rüzgar Otobüs Durağını Devirdi

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SİİRT'te etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağı ve bir inşaatın alanını çevreleyen demir bariyerleri devirdi.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Veyselkarani Mahallesi 1903'üncü Sokak'ta bulunan otobüs durağı ve inşaat alanını çevreleyen demir bariyerler devrildi. Durakta bekleyenin olmamasının, olası faciayı önlediği belirtildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,