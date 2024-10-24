Siirt\'te Mahsur Kalan 7 İnek Kurtarıldı

Siirt'te çukurda mahsur kalan 7 inek kurtarıldı
SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde düştükleri çukurda mahsur kalan 7 inek ekipler tarafından kurtarıldı.
İlçenin Gedikaşar köyünde Hüseyin Güçlü'ye ait 7 inek, düştükleri çukurda mahsur kaldı. İhbar edilmesi üzerine, Erkut (Eruh Arama ve Kurtarma) ekipleri harekete geçti.
Kurtarma ekipleri inekleri bulundukları çukurdan çıkararak sahibine teslim etti.
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