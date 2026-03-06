Siirt'te Muhtar Silahlı Kavga Sonucu Birini Vurdu - Son Dakika
Siirt'te Muhtar Silahlı Kavga Sonucu Birini Vurdu

06.03.2026 09:09
Siirt'te köy muhtarı, tartışma sonucu uzun namlulu silahla bir kişiyi vurdu, olayda ölümlü kavga yaşandı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu Sebahattin Batu (50), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya ateş etti. Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Batu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, muhtar Ahmet B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

