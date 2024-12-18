Siirt'te Narkotik Operasyonu: 8,4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te Narkotik Operasyonu: 8,4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Siirt\'te Narkotik Operasyonu: 8,4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Siirt'te yapılan bir narkotik operasyonunda, hafif ticari araçta 8 kilo 400 gram metamfetamin bulundu. İki şüpheli tutuklandı.

18.12.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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SİİRT'te durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesi polis uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.S. ve Ş.S., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Narkotik Operasyonu: 8,4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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