Siirt'te Nevruz Konferansı Düzenlendi

Siirt'te nevruz konulu konferans gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesinde nevruz konulu konferans düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, nevruzun tabiatın uyanışıyla birlikte umudu, sevgiyi ve hoşgörüyü simgeleyen binlerce yıllık kardeşlik ve dayanışma geleneği olduğunu belirtti.

Siirt'in farklı kültürlerin bir arada huzur içinde yaşadığı bir kardeşlik şehri olduğunu anlatan Genç, nevruzun birlik ve beraberliği güçlendirdiğini kaydetti.

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tayanç da nevruzun tarihsel gelişimini ele aldı, doğa ile insan arasındaki bağı anlattı.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.