Siirt\'te OSB toplantısında 2. etap genişleme ve 6. Bölge teşvikleri ele alındı

Siirt'te Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda OSB'nin mevcut durumu, altyapı ve 2. etap genişleme çalışmaları, yatırımcıların talepleri, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlandırılması konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'e daha fazla yatırımcı çekmek, üretim kapasitesini artırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Gökçe ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.