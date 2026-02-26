Siirt'te Ramazan Yoğunluğu - Son Dakika
Siirt'te Ramazan Yoğunluğu

Siirt\'te Ramazan Yoğunluğu
26.02.2026 11:11
Siirt'te Ramazan'da fırınlarda ekmek, tepsi ve güveç talepleri artarak yoğunluk oluşturuyor.

SİİRT'te ramazan ayının başlaması ile fırınlarda ekmeğin yanı sıra tepsi ve güveç yoğunluğu da yaşanıyor. Özellikle iftara doğru artan talepler, fırıncıların iş yükünü artırıyor.

Ramazan ayında vatandaşların evlerde hazırladıkları yemekleri iftara yakın saatlerde, fırınlarda pişirtmeyi tercih etmesi nedeniyle kentteki ekmek fırınlarında yoğunluk oluştu. Ekmek, lavaş ve pide üretiminin yanı sıra tepsi ve güveç taleplerinin artması, fırınlarda zaman zaman yer ve üretim sıkıntısına yol açıyor.

'ARADA KALIYORUZ'

Yaklaşık 20 yıldır fırıncılık yapan Mehmet Dündar (42), zaman zaman ekmek pişirmekte zorlandıklarını ifade ederek, "Bizde ekmek çıkmazsa olmaz, iş yeri sahibi kızıyor. Tepsi çıkmazsa olmaz, bu kez de vatandaş kızıyor. Biz fırıncılar ve kürekçiler arada kalıyoruz. Stres, sıkıntı, mutluluk hepsi bu ayda. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz, iş yeri sahibini memnun etmeye çalışıyoruz. İftara doğru özellikle fazla yoruluyoruz. Bir yandan tepsi ve güveçler, bir yandan ekmek, bir yandan lavaş derken bazen fırında yer kalmıyor" dedi.

'BU AYDA EVDE PİŞİRMEK İSTEMİYORLAR'

Ramazan ayı ile tepsi ve güveç yoğunluğunun belirgin şekilde arttığını ifade eden Dündar, "Tepsi ve güveç yoğunluğumuz ise günden güne değişiyor. Her gün aynı değil. Tepside, güveçte, ekmek çeşitlerinde yoğunluk oluyor. İftara doğru yoruluyoruz. Ramazandan önce güveç ve tepsi yoğunluğumuz yoktu. 'Getirebilirsiniz' dememize rağmen müşteriler çok nadir getirirdi ama ramazan ayında çok fazla geliyor. Bazen ekmek pişirmemize bile fırsat vermiyorlar. Vatandaşlar özellikle bu ayda evde pişirmek istemiyor, fırına getiriyorlar. Bir günde 8 tepsi ve 4 güveç geldiğini dahi gördüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Ekmek, Siirt

