 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te sağlık çalışanları Filistin için tek yürek oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te sağlık çalışanları Filistin için tek yürek oldu

Siirt'te sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara tepki göstererek tek yürek oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla hekimler ve sağlık çalışanları beyaz önlükleriyle basın açıklamasında bulundu. Grup, İsrail'in Filistin halkına ve bütün insanlığa karşı işlediği suçları kınadı ve Gazze halkının direnişini desteklediğini belirtti.

Siirt\'te sağlık çalışanları Filistin için tek yürek oldu
06.01.2024 - 22:29,
Abone Ol

Siirt'te sağlık çalışanları Filistin için tek yürek oldu

SİİRT - Siirt'te sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara tepki göstererek tek yürek oldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla hekimler ve sağlık çalışanları beyaz önlükleriyle basın açıklamasında bulundu. Grup adına basın açıklamasında bulunan Dr. Özgür Aydın, İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı zulmettiğini söyledi.

Terör devletinin Filistin topraklarında işlediği suçlar büyüyerek devam ettiğini ifade eden Dr. Aydın, terörist İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçlu olduğunu kaydederek, "Biz hekimler, sağlık çalışanları ve bize destek veren STK ve vatandaşlar olarak, işgale karşı tepkimizin 8. haftasındayız. Ülkemizde gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığının farkındayız. Gazze halkı ise tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlardan hiçbirine sahip olmadıkları 91. gün" dedi.

Grup, duaların ardından dağıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Siirt, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te sağlık çalışanları Filistin için tek yürek oldu - Son Dakika


22:34
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41
Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27
İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı

Son Dakika
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 22:45:52. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te sağlık çalışanları Filistin için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement