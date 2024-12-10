Siirt'te 'Şal Şepik' Kumaşı İçin Dokuma Atölyesi Açıldı - Son Dakika
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Siirt'te 'Şal Şepik' Kumaşı İçin Dokuma Atölyesi Açıldı

Siirt\'te \'Şal Şepik\' Kumaşı İçin Dokuma Atölyesi Açıldı

'Şal Şepik' kumaşının üretilmesi amacıyla Siirt'te Tarım ve Ağaç Müzesi'nde bir dokuma atölyesi açıldı. Açılış törenine katılan Vali Kemal Kızılkaya, bu kültürel mirasın hem yerel ekonomiye katkı sağlamak hem de dünyaya tanıtmak için önemli olduğunu vurguladı.

10.12.2024 18:12  Güncelleme: 18:16
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SİİRT'te, coğrafi işaret alan 'Şal Şepik' kumaşının üretilmesi için Tarım ve Ağaç Müzesi'nde dokuma atölyesi açıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 14 Ekim 2022'de coğrafi işaret alan 'Şal Şepik' kumaşının üretilmesi için Tarım ve Ağaç Müzesi'nde kurulan dokuma atölyesi, törenle açıldı. Törene Vali Dr. Kamal Kızılkaya, Olgunlaşma Enstitü İl Müdürü Elif Bobuş ve kent protokolü katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, üretimden birçok kişinin kazanç elde edeceğini hedeflediklerini ifade ederek, "Şal Şepik konusu ülkemizde el yapımı el sanatı olarak bence hak ettiği yeri halen bulmamış ve keşfedilmeyi bekleyen çok değerli bir kültürel ürünümüz. İnşallah bütün Siirt'e, Türkiye'ye ve daha sonra Dünya'ya Şal Şepik kumaşını ihraç edebileceğimiz günleri hayal ettik. Dünya çapında şu kumaşı şu ceketi Avrupa'da, İstanbul'da büyük mağazaların vitrininde göreceğimiz günleri hayal ediyoruz. Bundan çok kişinin kazanç elde edeceği büyük bir rüyanın başındayız" dedi.

"USTALAR TEK BİR KUMAŞIN ÇÖZGÜSÜ İÇİN NEREDEYSE 10 KİLOMETRE YOL KAT EDİYOR'

Kumaşım yapım aşamasında ustaların kilometrelerce yol kat ettiğini belirten Olgunlaşma Enstitüsü İl Müdürü Elif Bobuş, "Siirt'imizin kadım geleneğinden gelen bir miras olup, yöremizin el emeğini, zarafetini ve sanat anlayışını yansıtan önemli biri kültürel değerdir. Ustalar tek bir kumaşın çözgüsü için neredeyse 10 kilometre yol kat etmektedirler. Kumaşa parlaklık veren ve kumaşın mukavemetini kirişleme işlemi için dağlardan topladıkları özel otlarla fırçalarını elleriyle yapmaktadırlar. Ortalama 33 santim ende bin 220 ilmik le sabrın dokuma sürecindeki marifetini sergilemektedir. Şal Şepik kumaşı kadim dokuma sanatının bir yadigarı. Zarafetin ve sadeliğin, dokuma tezgahlarında sabırla, heyecanla, ustalıkla ve emekle somutlaşan halidir. Şal Şepik, geçmiş ile bugünü bir birine bağlayan bir köprü, yitip gitmeye direnen bir hatıradır. Bu atölye kültürel mirasımızı korumasının yanı sıra yeni nesillere bu sanatı öğretmek için bir eğitim merkezi olacaktır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siirt'te 'Şal Şepik' Kumaşı İçin Dokuma Atölyesi Açıldı - Son Dakika

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