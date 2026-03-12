Siirt'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı

Siirt\'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı
12.03.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurum personeliyle Garnizon Komutanlığındaki şehitliği ziyaret etti.

Sidar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Bakanlık tarafından 81 ildeki şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan kapsamlı bir çalışmanın bugün itibarıyla başlatıldığını belirten Sidar, şunları kaydetti:

"Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik. Onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Bu şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla, Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılan bu çalışma, şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz minnet ve şükran bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika

Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:56:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Siirt'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.