Siirt'te Sıfır Atık Çalıştayı 9 Nisan'da Düzenlenecek - Son Dakika
Siirt'te Sıfır Atık Çalıştayı 9 Nisan'da Düzenlenecek

07.04.2026 18:12
9 Nisan 2026 tarihinde Siirt'te gerçekleştirilecek olan 'Siirt Sıfır Atık Çalıştayı', israf ve atık yönetimine yönelik yerel çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalıştay, 81 ilde düzenlenecek olan 'COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları' serisinin bir parçasıdır.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda çalışan Sıfır Atık Vakfı tarafından, Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan 'COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları' serisinin Siirt ayağı, 9 Nisan 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Çalıştaylar, 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temasıyla, yerel deneyimleri ulusal politika önerilerine dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Sıfır Atık Vakfı ve il valiliği himayesinde yürütülen bu çalıştaylar, yerel verileri ulusal stratejiyle uyumlu hale getirmek amacıyla kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum, özel sektör ve gönüllüleri bir araya getirerek, ilin özgün ihtiyaçlarına çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çok katmanlı bir yönetişim modeli üzerine kurulu olan çalıştaylarda, her il kendi israf ve atık kaynaklarını tespit eder, yerel çözümler önerir, yıllık hedefler belirler ve ulusal sürece entegre olur.

'Siirt Sıfır Atık Çalıştayı' kapsamında, dört ana blok altında yapılandırılan 14 tematik masa aracılığıyla, israfın önlenmesi, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi gibi konular çok paydaşlı bir perspektifle değerlendirilecektir. Tematik masa çalışmalarının çıktıları, Siirt'e özgü çözümler sunmanın yanı sıra ulusal politika geliştirme süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğündeki bu çalıştaylar, yerel ihtiyaçları analiz ederek ulusal vizyona katkıda bulunmayı amaçlamakta olup, sonuç raporları ilgili kurumlarla paylaşılarak karar alma süreçlerinde kullanılacaktır. Siirt çalıştayı, israfla mücadelede yerel aktörlerin rolünü güçlendirerek Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İklim Değişikliği, Türkiye, Güncel, Siirt, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Sıfır Atık Çalıştayı 9 Nisan'da Düzenlenecek - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Siirt'te Sıfır Atık Çalıştayı 9 Nisan'da Düzenlenecek - Son Dakika
Advertisement
