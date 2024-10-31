Siirt\'te Sürücülere Trafik Eğitimi

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Siirt'te kamu kurumlarındaki sürücülere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Valilik koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen eğitimde, trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli Mimar Sinan Duman, yaptığı sunumda, daha önce motosiklet ve okul servis sürücülerine yönelik düzenlenen eğitimlerin farklı meslek gruplarıyla devam ettiğini söyledi.

Seminerde trafiğin tanımı ve unsurları, trafikte insanların oynadığı rolleri anlatan Duman, trafik güvenliğinin önemi, trafik güvenliğinde temel davranış şekli, güvenli sürüş teknikleri ve maddi hasarlı kaza raporu düzenlemesinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.??????????????