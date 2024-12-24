Siirt\'te TIR Kazası Nedeniyle Yol Kapandı

Güncel

SİİRT'te, yağmur nedeniyle kayarak yol dışına çıkan TIR nedeniyle, yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, öğleden sonra Siirt- Şırnak kara yolu Aslanbaşar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 33 TT 516 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol dışına çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe bir süre kapandı. Yol, TIR'ın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,