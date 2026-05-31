Siirt'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Siirt- Tillo Çevre Yolu Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
