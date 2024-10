Siirt\'te UMKE Tatbikatı

Güncel

SİİRT'te, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) birimi tarafından sikorsky helikopter ve 353 personelle depremde yaralı kurtarma ve trafik kazası müdahale tatbikatı düzenlendi.

Siirt'in Eruh ilçesindeki Zorova Çayı alanında, Şırnak, Mardin ve Batman'dan oluşan 30'uncu Bölge UMKE ekipleri, 182 UMKE gönüllüsü ve 171 paydaş kurum gönüllüsü olmak üzere toplam 353 personelle, 3 gün boyunca depremde enkazdan yaralı kurtarma ve trafik kazası müdahale tatbikatı düzenledi. Tatbikata Vali Kemal Kızılkaya, Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman il sağlık müdürleri, AFAD il Müdürü ve protokol üyeleri katıldı. Deprem tatbikatında senaryo gereği, enkaz altında kalan vatandaşların olay yerine gelen yakınlarının taşkınlık çıkarmaması için önlem alındı. Otomobilin devrilmesi ve depremde enkaz altında kalan yaralılara müdahale senaryolarını içeren tatbikatlar, gerçeği aratmadı. Trafik kazası için UMKE personeline yaralı makyajları yapıldı. Yaralı vatandaşı hastaneye götürmek için sikorsky helikopter, oluşturulan piste iniş yaptı. Vali Kızılkaya, tatbikatın Eruh ilçesinde düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Acil durumlara karşı hazırlıklarımızı gözden geçirmek amacıyla düzenlediğimiz bu tatbikat, ülkedeki sağlık koordinasyonunu pekiştirmek adına son derece önemlidir. Biz Siirt olarak, Eruh olarak bölgesel bir tatbikatı yapmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Sağlık hizmetleri çok stratejik bir kamu hizmetidir, hele acil durumlarda sağlık hizmeti vermek bunun çok da ötesinde bir anlam ifade eder" dedi.

'TATBİKATLARLA BU BİLGİLERİ PEKİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Tatbikat hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, "Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak'tan oluşan 30'uncu bölge ekibi olarak bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Tatbikatımız, 6.8 şiddetinde Siirt'te bağlı Eruh ilçe merkezi ve Pervari ilçesinin kırsal kesimlerine bağlı yerlerde deprem olduğunu anlatacağız. Yapacağımız sağlık tedbirleri, kurtarma tedbirlerini anlatacağız. Şuan tatbikata 182 UMKE gönüllümüz, 171 paydaş gönüllümüz olmak üzere 353 personelle 3 gündür burada tatbikat halindeyiz. Ayrıca 28 adet araç birde paydaşlarımızın 18 aracıyla toplamda 46 araç ve 23 çadırımızla birlikte 2 gecedir burada kamp faaliyetleri yaptık. Malumunuz ülkemizin üçte ikisi deprem kuşağında. Yani felaketler bizleri bırakmıyor, her an yarın deprem olasılığının olabileceğini veriyor uzmanlar. Hepimizin bu duruma tedbirli olması için tatbikatlar ile bu bilgileri pekiştirmemiz gerekiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da vatandaşlarımızın bilgi seviyesini artırmak gerekiyor. Personelimizin hizmet içi eğitimlerini artırmak gerekiyor, bu konuda da bizlere desteklerini bizden esirgemeyen sayın Valimize, Eruh Kaymakamımıza ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,