Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gram Kokain ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gram Kokain ve Silah Ele Geçirildi

Siirt\'te Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gram Kokain ve Silah Ele Geçirildi

Siirt'te jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 gram kokain, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

10.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
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SİİRT'te, jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 gram kokain ve uzun namlulu silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile kent merkezi ve Kurtalan ilçesine bağlı Tatlı Köyü'nde belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 şarjör, 33 Fişek, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 3 tabanca fişeği, 14 cep telefonu, 35 sim kart, 13 USB bellek, 12 gram kokain, 1 Hassas Terazi ve suçtan elde edilen 31 bin 200 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gram Kokain ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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