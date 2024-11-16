Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik "Narkogüç" operasyonları gerçekleştirdi.
Merkez ve Kurtalan ilçesinde yapılan operasyonlarda, 3 kilo 500 gram kubar, 2 kilo 500 gram sentetik bonzai, 32 gram metamfetamin ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Siirt- Eruh kara yolunda bir kamyonette yapılan aramada ise 5 bin 600 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.
Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Diğer 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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