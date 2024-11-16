Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 7 kişi gözaltına alındı.

16.11.2024 11:52
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Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik "Narkogüç" operasyonları gerçekleştirdi.

Merkez ve Kurtalan ilçesinde yapılan operasyonlarda, 3 kilo 500 gram kubar, 2 kilo 500 gram sentetik bonzai, 32 gram metamfetamin ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Siirt- Eruh kara yolunda bir kamyonette yapılan aramada ise 5 bin 600 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Diğer 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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