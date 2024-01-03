Siirt\'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltın alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi ile Çevre Yolunun kesiştiği noktada boş arazide 218 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 501 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

9 zanlıdan 1'i tutuklandı, 8'i hakkında adli işlem başlatıldı.