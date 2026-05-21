Siirt'te Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu

21.05.2026 11:19
Siirt'te gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 4-20 Mayıs'ta 17 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

SİİRT'te polis ekiplerince 4-20 Mayıs arasında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamalarında uyuşturucu madde ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi, 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 04-20 Mayıs arasında asayiş ve güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 3 kilogram 645 gram çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 TL ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kent genelinde yürütülen asayiş uygulamaları ve rutin denetimlerde ise çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 45 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Uygulamalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaçakçılık suçlarıyla mücadele denetimlerinde ise şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 13 obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kaynak: DHA

