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Siirt'te yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Siirt'te yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu

Siirt'in Karakol Mahallesi'nde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Sunay Bingöl'e bir süre ulaşamayan yakınları, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cesedi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Siirt\'te yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu
02.01.2024 - 13:14,
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Siirt'te yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.

Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Sunay Bingöl'e bir süre ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, söz konusu adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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