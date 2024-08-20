Siirt\'te yamaçlarda gezinen dağ keçileri görüntülendi

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SİİRT'in Pervari ilçesi kırsalında yamaçlarda gezinen dağ keçileri, kameraya yansıdı.

Pervari ilçesi Çavuşlu köyü yakınlarında yamaçlarda gezinen dağ keçileri görüldü. Yoldan geçen ve keçileri fark eden Ali Yılmaz, aracından inerek cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Görüntülerde bir süre gezinen dağ keçileri daha sonra bölgeden ayrılıyor.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,