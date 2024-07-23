Siirt'te yapılan trafik denetimlerinde 20 bin 317 araç ve 1519 motosiklet denetlendi - Son Dakika
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Siirt'te yapılan trafik denetimlerinde 20 bin 317 araç ve 1519 motosiklet denetlendi

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 20 bin 317 araç ve 1519 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sonucunda 4 bin 5 araç ve sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Sürücülere aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

23.07.2024 20:49
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Siirt'te yapılan trafik denetimlerinde 20 bin 317 araç, 1519 motosiklet denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafikte sıfır can kaybı" hedefine ulaşmak amacıyla il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, 20 Haziran- 22 Temmuz'da Çevre Yolu ve Güres Caddesi başka olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde 20 bin 317 araç ve 1519 motosikleti kontrol etti, 4 bin 5 araç ve sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Sürücülere aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunan ekipler, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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