Siirt'te yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi gözaltına alındı

AHMET ÜN
Siirt'in Pervari ilçesinde dün AKP ve DEVA Partili gruplar arasında çıkan kavgada yaralanan DEVA Partisi Pervari Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen"in yaşamını yitirdiği olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, ilçede sokağa çıkma yasağı yarın sabaha kadar uzatıldı.
Pervari ilçesinde dün gece meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Siirt ve Şırnak'taki hastanelere götürüldü. Kavgada ağır yaralan Abdurrahman Bilen, askeri helikopterle getirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Kavganın ardından jandarma ve polis ekipleri, Pervari ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Siirt Valiliği, olayla ilgili soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığını ve gece 01.00'de uygulanan sokağa çıkma yasağının yarın 09.30'a kadar uzatıldığını bildirdi.
İlçe merkezi ile yaralıların tedavi gördüğü hastanede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pervari ilçe merkezinde belediye başkanlığı seçimini kazanan ve kaybeden iki grup arasında dün gece saat 22.45 civarında başlayan tartışma sonrasında çıkan silahlı kavga neticesinde 5 kişi yaralanmıştır. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve jandarma ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yaralılar Siirt ve Şırnak'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kavgada ağır yaralanan ve helikopterle Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı bir vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Olaya karışan 6 kişi gözaltına alınmış, adli soruşturma başlatılmış olup, kolluk birimlerimizce yürütülen tahkikat titizlikle devam etmektedir. Polis ve jandarma ekiplerince ilçe ve hastanelerde güvenlik tedbirleri alınmıştır. Olayların büyüyerek devam etmemesi, halkımızın huzur ve güvenliği için Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 3 Nisan 01.00'den geçerli olmak üzere 04 Nisan Perşembe günü sabah 09.30'da kadar sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Cenabıallah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Konu ile ilgili gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."
Son Dakika › Güncel › Siirt'te yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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