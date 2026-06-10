Siirt'te Yol Bakım ve Onarım Çalışması

Siirt'te bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerince, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmur nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, çalışmayla merkez ve ilçelere bağlı köy yollarında yürütülen çalışmalarla fıstık bahçeleri ve diğer tarımsal üretim alanlarına ulaşımın daha güvenli ve kolay sağlanması hedeflendiği belirtildi.