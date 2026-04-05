Siirt'te Yüksek Aidat Kavgası

05.04.2026 17:19
Siirt'te yüksek aidat tartışması kavgaya dönüştü, 4 kişi hafif yaralandı, polis müdahale etti.

SİİRT'te, bir sitede WhatsApp grubunda yüksek aidat nedeniyle çıkan tartışma, bazı sakinlerin gruptan çıkarılmasıyla tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi hafif yaralandı.

Veyselkarani Mahallesi'ndeki bir sitede, daire sakinleri ile yönetim arasında bir süredir devam eden yüksek aidat tartışması, ortak WhatsApp grubuna taşındı. Tartışmanın ardından site yönetiminin bazı kişileri gruptan çıkarması üzerine gerginlik, sokağa taşarak tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yönetim ile sakinlerini ayırarak gerginliği kontrol altına aldı. Arbede sırasında hafif yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen kişiler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Polis, Siirt, Olay, Son Dakika

Advertisement
