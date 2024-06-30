Siirt'teki Halid Bin Velid Camisi, çocuklara yaz Kur'an kursu için hazırlanıyor

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Siirt'teki Halid Bin Velid Camisi'nin imamı ve müezzini, caminin çocuklara yaz Kur'an kursunun verileceği bölümlerini boyayıp kapı ve pencerelerini onardı.

Yeni Mahalle'deki Halid Bin Velid Camisi'nde görevli imam Musa Doğrusever ve müezzin Hüseyin Şen, namaz vakitleri dışında caminin tüm işleriyle ilgileniyor.

Doğrusever ve Şen, Diyanet İşleri Başkanlığınca yarın başlatılacak "Yaz Kur'an Kursları" öncesi caminin temizliğini yaptı, alt katta yer alan kız ve erkek kurslarının duvarlarını boyadı.

Kapı, pencere ve tavanın eksikliklerini gözden geçiren Doğrusever ve Şen, bahçeyi de çocukların kullanımına hazır hale getirmek için ağaç ve çimlerin bakımını yaptı.

"Öğrencilerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz"

Doğrusever, AA muhabirine, camiyi yaz Kur'an kursuna hazır hale getirmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Çocuklara daha hijyenik bir ortam hazırladıklarını kaydeden Doğrusever, 8 yıl önce ibadete açılan caminin tüm işleriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.

Taziyeevi, kız ve erkek kursları bulunan caminin yoğun bir cemaatinin bulunduğunu anlatan Doğrusever, cemaatin ve öğrencilerin rahat şekilde ibadet etmeleri ve Kur'an-ı Kerim okumaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Doğrusever, 1 Temmuz'da Müftülüğe bağlı tüm cami ve kurslarda yaz kursları başlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya gelen öğrencilerimiz hem eğlenecekler hem de ibadetlerini yapacaklar. Öğrencilerimizin daha iyi ve temiz bir ortamda Kur'an öğrenmeleri için tadilat yaptık ayrıca bahçemizi kullanıma uygun hale getirdik. En azından ders aralarında öğrencilerimiz bahçede rahat şekilde oyun oynayacak. Öğrencilerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz."

Yaz kurslarında Kur'an-ı Kerim öğretilmesi ve dini bilgiler verilmesinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerin de yapıldığını belirten Doğrusever, severek öğrenen çocukların çevrelerine de daha duyarlı ve yararlı olacağını anlattı.

"Çocuk Market"ten ikramlarda bulunacaklar

Okullarda eğitimlerini tamamlayan çocukları yaz kurslarıyla geleceğe hazırladıklarını ifade eden Doğrusever, şunları kaydetti:

"Kurslar yaklaşık 2 ay sürecek. Öğrencilerimiz kursta sadece Kur'an-ı Kerim öğrenmekle kalmayacak aynı zamanda ibadetlerini, ahlak derslerini, Peygamber Efendimizin hayatını da öğrenecek. Çocuklar inşallah yaz kurslarımızdan severek ayrılacak."

Doğrusever, çocuklara camiyi sevdirmek amacıyla ibadethanenin bir köşesinde "Çocuk Market" oluşturacaklarını, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Müezzin Hüseyin Şen de çalışmanın ibadet olduğunu belirterek, namaz vakitlerinin dışında cami, Kur'an kursu ve taziye evinin tüm işleriyle ilgilendiklerini söyledi.

Hazırlık için erkek ve kız kurslarının bulunduğu alanların yenilendiğini belirten Şen, kurslara öğrencileri bu yıl da heyecanla beklediklerini dile getirdi.