Siirt'teki Halid Bin Velid Camisi, çocuklara yaz Kur'an kursu için hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'teki Halid Bin Velid Camisi, çocuklara yaz Kur'an kursu için hazırlanıyor

Siirt'teki Halid Bin Velid Camisi'nin imamı ve müezzini, caminin çocuklara yaz Kur'an kursunun verileceği bölümlerini boyayıp kapı ve pencerelerini onardı. Cami görevlileri, ayrıca bahçeyi çocukların kullanımına uygun hale getirdi. Cami imamı Musa Doğrusever, öğrencileri yaz kurslarına beklediklerini belirtti ve kurslarda Kur'an-ı Kerim öğretiminin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerin de yapılacağını söyledi.

30.06.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'teki Halid Bin Velid Camisi'nin imamı ve müezzini, caminin çocuklara yaz Kur'an kursunun verileceği bölümlerini boyayıp kapı ve pencerelerini onardı.

Yeni Mahalle'deki Halid Bin Velid Camisi'nde görevli imam Musa Doğrusever ve müezzin Hüseyin Şen, namaz vakitleri dışında caminin tüm işleriyle ilgileniyor.

Doğrusever ve Şen, Diyanet İşleri Başkanlığınca yarın başlatılacak "Yaz Kur'an Kursları" öncesi caminin temizliğini yaptı, alt katta yer alan kız ve erkek kurslarının duvarlarını boyadı.

Kapı, pencere ve tavanın eksikliklerini gözden geçiren Doğrusever ve Şen, bahçeyi de çocukların kullanımına hazır hale getirmek için ağaç ve çimlerin bakımını yaptı.

"Öğrencilerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz"

Doğrusever, AA muhabirine, camiyi yaz Kur'an kursuna hazır hale getirmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Çocuklara daha hijyenik bir ortam hazırladıklarını kaydeden Doğrusever, 8 yıl önce ibadete açılan caminin tüm işleriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.

Taziyeevi, kız ve erkek kursları bulunan caminin yoğun bir cemaatinin bulunduğunu anlatan Doğrusever, cemaatin ve öğrencilerin rahat şekilde ibadet etmeleri ve Kur'an-ı Kerim okumaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Doğrusever, 1 Temmuz'da Müftülüğe bağlı tüm cami ve kurslarda yaz kursları başlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya gelen öğrencilerimiz hem eğlenecekler hem de ibadetlerini yapacaklar. Öğrencilerimizin daha iyi ve temiz bir ortamda Kur'an öğrenmeleri için tadilat yaptık ayrıca bahçemizi kullanıma uygun hale getirdik. En azından ders aralarında öğrencilerimiz bahçede rahat şekilde oyun oynayacak. Öğrencilerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz."

Yaz kurslarında Kur'an-ı Kerim öğretilmesi ve dini bilgiler verilmesinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerin de yapıldığını belirten Doğrusever, severek öğrenen çocukların çevrelerine de daha duyarlı ve yararlı olacağını anlattı.

"Çocuk Market"ten ikramlarda bulunacaklar

Okullarda eğitimlerini tamamlayan çocukları yaz kurslarıyla geleceğe hazırladıklarını ifade eden Doğrusever, şunları kaydetti:

"Kurslar yaklaşık 2 ay sürecek. Öğrencilerimiz kursta sadece Kur'an-ı Kerim öğrenmekle kalmayacak aynı zamanda ibadetlerini, ahlak derslerini, Peygamber Efendimizin hayatını da öğrenecek. Çocuklar inşallah yaz kurslarımızdan severek ayrılacak."

Doğrusever, çocuklara camiyi sevdirmek amacıyla ibadethanenin bir köşesinde "Çocuk Market" oluşturacaklarını, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Müezzin Hüseyin Şen de çalışmanın ibadet olduğunu belirterek, namaz vakitlerinin dışında cami, Kur'an kursu ve taziye evinin tüm işleriyle ilgilendiklerini söyledi.

Hazırlık için erkek ve kız kurslarının bulunduğu alanların yenilendiğini belirten Şen, kurslara öğrencileri bu yıl da heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Halid Bin Velid, Müezzin, Çocuk, Siirt, Bahçe, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'teki Halid Bin Velid Camisi, çocuklara yaz Kur'an kursu için hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:08:17. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'teki Halid Bin Velid Camisi, çocuklara yaz Kur'an kursu için hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement