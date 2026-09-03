Siirt'teki TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Avcı Dron kategorisiyle tamamlandı - Son Dakika
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Siirt'teki TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Avcı Dron kategorisiyle tamamlandı

Siirt\'teki TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Avcı Dron kategorisiyle tamamlandı
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Siirt'te 18 Ağustos'ta başlayan TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, son kategori olan Avcı Dron Yarışması'nın ardından sona erdi. Baykar yürütücülüğünde düzenlenen organizasyonda üç kategorideki müsabakalar tamamlanırken, alanda sergilenen Bayraktar TB2 büyük ilgi gördü.

Siirt'te 18 Ağustos'ta başlayan "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması" sona erdi.

Baykar yürütücülüğünde, Siirt Valiliğinin ev sahipliğinde Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde takımlar, üçüncü ve son kategori olan "Savaşan İHA Avcı Dron Yarışması"nda mücadele etti.

Yarışma kapsamında "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması", "Savaşan İHA Yarışması" ve "Savaşan İHA Avcı Dron Yarışması" kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

25 Ağustos'tan bu yana yarışmanın düzenlendiği alanda sergilenen Bayraktar TB2 ilgi gördü.

"TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması", "Savaşan İHA Avcı Dron Yarışması" kategorisinin sona ermesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Teknofest, Havacılık, Teknoloji, Ağustos, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'teki TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Avcı Dron kategorisiyle tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'teki TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Avcı Dron kategorisiyle tamamlandı - Son Dakika
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