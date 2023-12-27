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Siirt Üniversitesi Filistin'e Yardım Kermesi Düzenledi

Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilmek üzere İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şube Başkanı'na teslim edildi. Kermese her kesimden destek verildi ve öğrencilerin bu davranışı merhamet duygularının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Siirt Üniversitesi Filistin\'e Yardım Kermesi Düzenledi
27.12.2023 - 13:23,
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Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundaki öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından Filistinlilere destek için düzenlenen kermesten elde edilen gelir Gazze'ye gönderilmek üzere teslim edildi.

Üniversitede düzenlenen kermes ile sağlanan gelir Filistinlilere ulaştırılmak üzere İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şube Başkanı Şakir Pinal'a teslim edildi.

Pinal, emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilerin düzenlediği kermesi çok anlamlı bulduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV tarafından "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla düzenlenen kermese de her kesimin destek verdiğini dile getiren Pinal, "Öğrencilerin bu davranışı merhamet duygularının fiiliyata yansımasıdır. İnsandaki merhamet duygusu, kardeşine şefkatle yaklaşmasına, iyilik yapmasına vesile oluyor." dedi.

Kaynak: AA
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