Siirt Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Nöbet Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Nöbet Başlattı

Siirt Üniversitesi Öğrencileri Gazze\'ye Destek İçin Nöbet Başlattı

Siirt Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için devam eden eylemlere destek vermek amacıyla 5 günlük nöbet başlattı. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öncülüğünde kurulan çadırlarda bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Nöbetler sırasında öğrencilerin derslerini yapabileceği, eylem ve etkinliklerin düzenleneceği, yemek ve çay ihtiyaçlarının karşılanacağı çadırlar kuruldu. Ayrıca öğrenci kulüpleri tarafından satılan bileklik, kolyelik ve resim gibi çalışmalardan elde edilecek gelirler Gazze'deki insanların yararına kullanılacak.

14.05.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için devam eden eylemlere destek vermek için 5 günlük nöbet başlattı.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, öğrenci topluluklarının desteğiyle Kezer Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi bahçesinde kurulan çadırlarda bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Siirt Genç İHH Sorumlusu Barış Berat Butur, alanda kurulan çadırlarda nöbet başlatıldığını söyledi.

Çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin evinden ve yurdundan zorla göçe sürüklendiğini dile getiren Butur, şunları aktardı:

"Filistin'de tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu duruma dikkat çekmek amacıyla başlatılan nöbetler için üç çadır kuruldu. Bir çadır öğrencilerin derslerini yapmaları, bir çadır eylem ve etkinlikler, diğer çadır ise yemek ve çay ihtiyaçlarını karşılanması için kuruldu. Ayrıca öğrenci kulüpleri tarafından kurulan stantlarda satılan bileklik, kolyelik ve resim gibi çalışmalardan elde edilecek gelirler Gazze'deki insanların yararına kullanılacak."

Kaynak: AA

Filistin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Nöbet Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
18:27 Bir futbolcudan daha fazlası Ronaldo’nun Merih için yaptıklarına bakın Bir futbolcudan daha fazlası! Ronaldo'nun Merih için yaptıklarına bakın
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:50:55. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Nöbet Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement